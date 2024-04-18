استشهاد ابن شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (فيديو)

كشفت صور متداولة بالمنصات الفلسطينية والعربية، اللحظات الأولى لاستشهاد محمد عبد الكريم هنية، ابن شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، في قصف على منطقة الشيخ رضوان شمالي القطاع.

وأوضحت والدة الشهيد محمد هنية “اتصلوا علينا وقالوا لنا ابنكم استشهد وأتينا لنعرف ماذا وقع”. وقالت وهي تحتضن جثمانه وتقبله بحرارة “سلم لي على أخوك يا محمد وقل له والله اشتقت له” .

وأضافت بنبرة كلها تماسك وعنفوان “مش حنتراجع والله لو خلفت 10 لأحطهم فداء للدين والوطن”.

وقال عبد الكريم هنية والد الشهيد محمد “هذا ابني الثاني قدمناه فداءً للأقصى وفداءً لفلسطين وفداءً للإسلام والمسلمين”. وأضاف قائلًا “استشهاد ابننا محمد يزيدنا إصرارًا وثباتًا على حقوقنا”.

وقال “لن نتنازل ونحن اليوم أكثرعلى التضحية والفداء”.

وقبل يومين استُشهدت الطفلة ملاك محمد هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى لاستشهاد والدها وعمّيها قبل أيام.