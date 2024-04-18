“التفاح أصبح مثل المخدرات”.. الفاكهة تظهر في شمال غزة مع ارتفاع باهظ في أسعارها (فيديو)

تشهد الأسواق في قطاع غزة ارتفاعًا هائلًا في أسعار الخضروات والفواكه، في الوقت الذي يُعاني فيه الأهالي من آثار اقتصادية سيئة خلّفتها الحرب الإسرائيلية المستعرة لأكثر من نصف عام.

يشكو بائع التفاح محمود حمزة من استغلال التجار للأزمات الحالية التي يعيشها القطاع، قائلًا: “الناس وضعها سيء والأسعار غالية، ما في مصاري”.

وأشار محمود إلى الحرمان المهيمن على حياة المواطن الغزي للرفاهيات والأساسيات على حد سواء، مضيفًا: “الناس بتشتري بالحبة بطلوا يشتروا بالكيلو”.

وأردف الشاب الفلسطيني أن الفاكهة عادت لشمال القطاع بعد قرابة 7 أشهر من معاناة أجبرتهم على سد جوعهم بتناول أعلاف الحيوانات، مضيفًا: “التفاح بعد 7 شهور شوفناه، أصبح زي (مثل) المخدرات بينشم ونشتريه بالحبة”.

وعن الحرب الإسرائيلية، تابع محمود للجزيرة مباشر: “مش يوم ولا يومين، 7 شهور حرب، موت واستنزاف، لو تحتنا بنك كان خلص، بنصرف وما في دخل”.

وقال بائع الفاكهة إن أسواق غزة التي تعيش حالة غير مسبوقة من فقدان للبضائع الأساسية والثانوية معًا، كما تعاني كذلك من نقص إمكانيات المستهلكين المادية والشرائية: “الناس مش قادرة تشتري، أغلب الناس بتسأل عن السعر وبتروح”.

في السياق، روى المواطن حسن خميس عن الوضع في غزة فقال: “البلد معدومة، عايشين في عدم، منذ بدء الحرب ما شوفنا لا خضار ولا فاكهة ولا أي شيء من مقومات الحياة”.

وأضاف الفلسطيني حسن خميس باكيًا: “اشتريت نص كيلو تفاح بس لسه ما ذقته، وهاي أول مرة منذ بدء الحرب”.

وتعيش مدينة غزة والشمال حصارًا مشددًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية والتوغل العسكري البري في 27 أكتوبر 2023، كما تمنع إسرائيل دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، ما فاقم الأوضاع المعيشية، وتسبب في مجاعة إنسانية بحسب منظمات أممية ودولية.