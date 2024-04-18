الرئيس الإيراني محذرا: أصغر هجوم من إسرائيل سيواجه برد هائل وعنيف

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، من أن “أصغر هجوم” من جانب إسرائيل سيواجه برد “هائل وعنيف” من قبل طهران.

وذكرت وكالة “أسوشيتدبرس” أن تحذيرات رئيسي جاءت أثناء كلمة له أمام عرض عسكري سنوي قررت السلطات الإيرانية نقله من موقعه المعتاد على طريق سريع جنوب طهران إلى ثكنة عسكرية شمال العاصمة، دون إبداء الأسباب.

كما لم يتم بث العرض العسكري على شاشات التلفزيون الإيراني الرسمي، كما هو معتاد بشكل سنوي.

وكانت إيران شنت هجومًا بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل يوم السبت 13 إبريل/نيسان، وذلك ردًا على هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل الجاري أدى إلى تسوية مبنى القنصلية بالأرض، وأسفر عن مقتل 7 من ضباط الحرس الثوري الإيراني، من بينهم جنرالان.

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن قامت بدعم إسرائيل في اعتراض وإسقاط أغلب المسيّرات والصواريخ الإيرانية.

إسرائيل “ستتخذ قراراتها بنفسها”

وعلى الجانب الآخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه يقدر الدعم الدولي للدفاع عن إسرائيل من الهجوم الإيراني، لكنه ذكر أن بلاده ستتخذ “قراراتها بنفسها”.

جاء حديث نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية، وبعد لقائه مع وزيري الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والألمانية أنالينا بيريوك.

وقال نتنياهو إنه يوجّه الشكر “إلى أصدقائنا على دعمهم للدفاع عن إسرائيل قولًا وفعلًا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية إن مسؤولين إسرائيليين خلصوا، خلال اجتماعات مع كاميرون وبيريوك، إلى أن لندن وبرلين لا تعارضان هجومًا إسرائيليًا على إيران، لكنهما ترغبان في عدم تفاقم الوضع.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيها إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، المستمر منذ أكثر من 6 أشهر، الذي أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 75 ألف جريح، ودمار واسع في البنية الأساسية للقطاع.