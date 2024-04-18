بدعم من برنامج الأغذية العالمي.. مخبز ثان يفتح أبوابه في شمال وادي غزة (فيديو)

في شمال وادي غزة، يفتتح مخبز السلطان أبوابه للمواطنين الفلسطينيين، وهو المخبز الثاني الذي يفتح أبوابه في المنطقة بعد مخبز عجور في حي الدرج في المنطقة ذاتها.

ويعاد تشغيل المخبز بكامل طاقته تحت إشراف ورعاية من برنامج الأغذية العالمي التي عملت على تشغيل بعض المخابز التي توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

طوابير طويلة من المواطنين الفلسطينيين الذين عانوا مما يشبه المجاعة خلال الحرب التي ناهزت شهورها السبعة.

وتباع ربطة الخبز (3 كغ) بـ5 شواكل، وهو سعر أقل من السعر الأصلي قبل الحرب، الأمر الذي يفسر بالدعم والرعاية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

يقول عامر المسؤول عن المخبز الذي يعمل على مدار الساعة إن برنامج الأغذية العالمي يقدم لهم الطحين والسولار (الديزل) حتى يتمكنوا من تشغيل المخبز بما يسد احتياجات المواطنين الفلسطينيين بإنتاج 2300 ربطة خبز يوميًا، وهو إنتاج غير كاف لسد حاجة السكان كما يقول، مطالبًا بتشغيل عدد أكبر من المخابز في القطاع لسد احتياجات السكان.

ويقول أحد المواطنين الذين طالبوا بفتح المزيد من المخابز، إن هذه الانفراجة جاءت بعد أن اضطروا لأكل أطعمة الدواب والطيور مع المجاعة التي سببتها حرب الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانها على عموم القطاع المحاصر ما خلّف أكثر من 100 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، كما تسببت بدمار هائل للبنى التحتية والقطاعات الطبية، فضلًا عن المجاعة التي سببها الحصار بحسب منظمات إنسانية دولية وأممية.