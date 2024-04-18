بعد 195 يوما من الحرب.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في أرقام
18/4/2024
نشر المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم (195) الذي يصادف الخميس 18 إبريل/نيسان 2024.
وتضمنت الإحصائيات جردًا شاملًا لأهم تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة مدققة بالأرقام التواريخ ومدى تأثيرها في حياة الغزيين.
مجازر وشهداء:
- (195) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.
- (3,002) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
- (40,970) شهيدًا ومفقودًا.
- (33,970) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.
- (14,685) شهيدًا من الأطفال.
- (30) طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة.
- (9,670) شهيدة من النساء.
- (485) شهيدًا من الطواقم الطبية.
- (66) شهيدًا من الدفاع المدني.
- (140) شهيدًا من الصحفيين.
- (7,000) مفقود.
جرحى ومصابون:
- (76,770) مصابًا.
- (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
- (17,000) طفل يعيشون من دون والديهم أو دون أحدهما.
- (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة”.
- (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
- (1,090,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
- (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
- (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
- (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
اعتقالات بالجملة:
- (5000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
- (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
- (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
متفجرات دمار ونزوح:
- (2) مليون نازح في قطاع غزة.
- (178) مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال.
- (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
- (309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
- (237) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل كلي.
- (313) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل جزئي.
- (3) كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها.
- (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا.
- (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا غير صالحة للسكن.
- (75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
- (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
انهيار المنظومة الصحية:
- (32) مستشفى أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
- (53) مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
- (159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
- (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
المصدر : الجزيرة مباشر