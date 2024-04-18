بعد 195 يوما من الحرب.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في أرقام

نشر المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم (195) الذي يصادف الخميس 18 إبريل/نيسان 2024.

وتضمنت الإحصائيات جردًا شاملًا لأهم تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة مدققة بالأرقام التواريخ ومدى تأثيرها في حياة الغزيين.

مجازر وشهداء:

(195) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.

(3,002) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

(40,970) شهيدًا ومفقودًا.

(33,970) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(14,685) شهيدًا من الأطفال.

(30) طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة.

(9,670) شهيدة من النساء.

(485) شهيدًا من الطواقم الطبية.

(66) شهيدًا من الدفاع المدني.

(140) شهيدًا من الصحفيين.

(7,000) مفقود.

جرحى ومصابون:

(76,770) مصابًا.

(72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

(17,000) طفل يعيشون من دون والديهم أو دون أحدهما.

(11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة”.

(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

(1,090,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

اعتقالات بالجملة:

(5000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة.

(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

(20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

متفجرات دمار ونزوح:

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(178) مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال.

(103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(237) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل كلي.

(313) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها .

. (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا.

(294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا غير صالحة للسكن.

(75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

انهيار المنظومة الصحية: