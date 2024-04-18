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بعد 195 يوما من الحرب.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في أرقام

غزة (رويترز)
في أقل من 6 اشهر تحولت غزة إلى سجن مفتوح ومقبرة كبيرة لضحايا القصف الإسرائيلي (رويترز)
18/4/2024

نشر المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة لليوم (195) الذي يصادف الخميس 18 إبريل/نيسان 2024.

وتضمنت الإحصائيات جردًا شاملًا لأهم تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة مدققة بالأرقام التواريخ ومدى تأثيرها في حياة الغزيين.

مجازر وشهداء:

  • (195) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.
  • (3,002) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
  • (40,970) شهيدًا ومفقودًا.
  • (33,970) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.
  • (14,685) شهيدًا من الأطفال.
  • (30) طفلًا استشهدوا نتيجة المجاعة.
  • (9,670) شهيدة من النساء.
  • (485) شهيدًا من الطواقم الطبية.
  • (66) شهيدًا من الدفاع المدني.
  • (140) شهيدًا من الصحفيين.
  • (7,000) مفقود.

جرحى ومصابون:

  • (76,770) مصابًا.
  • (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
  • (17,000) طفل يعيشون من دون والديهم أو دون أحدهما.
  • (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة”.
  • (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.
  • (1,090,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
  • (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
  • (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
  • (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

اعتقالات بالجملة:

  • (5000) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
  • (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
  • (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

متفجرات دمار ونزوح:

  • (2) مليون نازح في قطاع غزة.
  • (178) مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال.
  • (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
  • (309) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
  • (237) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل كلي.
  • (313) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل جزئي.
  • (3) كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها.
  • (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا.
  • (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا غير صالحة للسكن.
  • (75,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
  • (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

انهيار المنظومة الصحية:

  • (32) مستشفى أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
  • (53) مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
  • (159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
  • (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
المصدر : الجزيرة مباشر