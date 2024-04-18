صحة غزة: 730 ألف نسمة بلا خدمات صحية شمالي القطاع

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن أكثر من 730 ألف نسمة في مدينة غزة ومحافظة الشمال يفتقرون إلى خدمات صحية حقيقية.

جاء ذلك في تصريحات نقلها في بيان، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن متحدث وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وقال القدرة وفق البيان، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي مدينة غزة ومحافظة شمال غزة.

واعتبر أن تدمير مجمع الشفاء الطبي الذي يوجد بغرب مدينة غزة شكّل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في القطاع.

وحذّر القدرة من أن أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة لا يجدون خدمات صحية حقيقية.

وفي محاولة لتلبية الحاجات المتزايدة للتدخل الطبي في المنطقة، طالب القدرة بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال القطاع.

وأكد الحاجة إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير، تضمّ غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية، لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

وقال القدرة الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد ارتكاب مجازر وحشية، ونفّذ إعدامات مباشرة للكواد الطبية والمرضى في مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وأضاف: فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية، ومنها فحص عيّنات الأورام وزراعة الكلى.

ومنذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 أشهر، أقدم الجيش الإسرائيلي على استهداف واقتحام مستشفيات القطاع، بشكل شلّ معظم الخدمات الطبية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 110 آلاف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.