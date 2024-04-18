طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تواصل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في خان يونس (فيديو)

في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني وطواقمه للأسبوع الثاني على التوالي، وبإمكانيات متواضعة جهودها في انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية على رؤوس المدنيين هناك.

كاميرا قناة الجزيرة مباشر تابعت هذه الجهود لأحد طواقم الإنقاذ الفلسطينية العاملة في المنطقة.

يقول تامر وهو قائد القوة التي تقوم عمليات الإنقاذ إنهم يعملون حاليًا على انتشال 10 شهداء من عائلة واحدة بعد أن تم الإبلاغ عن وجودهم تحت الأنقاض في منطقة المحطة، فيما يصعب أو يتعذر ذلك بسبب قلة الإمكانيات والمعدات.

ويؤكد تامر أن الجثث قابعة تحت الأنقاض منذ ما يقارب الشهرين بسبب احتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقة ومنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها، مضيفًا أن طاقمه يتمكن من انتشال 5 إلى 15 شهيدًا من تحت الأنقاض بشكل يومي.

ويقدر تامر عدد الشهداء تحت الأنقاض في منطقة خان يونس وحدها بـ800 شهيد، مستندًا بذلك إلى البلاغات التي وصلت إلى الدفاع المدني من المواطنين والأهالي، فيما يخص ذويهم المفقودين.

وقاد قائد الفرقة التي تعمل على انتشال الجثث فريق الجزيرة مباشر إلى مكان مجزرة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكبها بحق أكثر من 70 شهيدًا دفنوا بين الركام، فيما يجري حاليًا انتشالهم لدفنهم في مقبرة جماعية ستكون مثواهم الأخير، على حد تعبيره.

وقال أحد النازحين الموجودين في المنطقة إن جيش الاحتلال جرف المنطقة بعد أن ارتكب فيها المجازر عبر قنصهم، ليتم دفنهم، ليتحول أحد المنتزهات هناك إلى مقبرة.

من جهته قال (أبو يزن) وهو مدير الدفاع المدني في مدينة خان يونس إن حجم الجريمة التي تكشفت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها يدلل على أنها ارتكبت جرائم عدة في هذه المحافظة بما يرقى للإبادة العرقية، لا سيما أنهم انتشلوا ما يزيد عن 300 شهيد حتى الآن، على حد تعبيره.