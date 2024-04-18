عائلة دياب.. ضحية قرارات إخلاء يفرضها الاحتلال على أبناء حي الشيخ جراح (فيديو)

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بإخلاء عائلة مقدسية من بيتها بحي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، وأمهلت محكمة الصلح التابعة للاحتلال عائلة دياب حتى منتصف يوليو/تموز المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء، و60 يومًا للاستئناف عليه.

وبشأن قرار المحكمة أكد صالح دياب، وهو ناشط مقدسي وأحد مالكي المنزل للجزيرة مباشر، أنهم تلقوا بلاغ الإخلاء قبل يومين بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيكل.

وأضاف صالح أن هذا القرار تم تجميده عام 2021 بعد هبّة المقدسيين لحماية منازل الشيخ جراح ما أدى الى إجبار محكمة الاحتلال العليا على أن تجمد قرارات الإخلاء جميعها بحق 28 عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح، لكنه، ورغم ذلك تسلّم وعائلته قبل يومين قرارًا جديدًا بالإخلاء دون سابق إنذار.

مضيفًا بكل رصانة: “لم أتفاجأ بهذا القرار من قبل حكومة متطرفة تسعى الى تهجير المقدسيين وتستغل الحرب على قطاع غزة لإصدار المزيد من القرارات العنصرية في القدس”، واصفًا جلسات المحاكم التي تُعقد بانها جلسات صورية ومسرحية بالإضافة الى أنها جزء من حكومة الاحتلال، وأحد أذرع المستوطنين لاستيلائهم على بيوت المقدسيين وأراضيهم.

ويعيش دياب في منزله بالشيخ جراح منذ 56 عامًا، ويخوض حربًا في محاكم الاحتلال منذ عام 2008 لإثبات ملكيتهم للمنزل.

ويقول دياب المتعلق بمنزله: “هذا المنزل هو جنة الأرض أنا ولدت هنا وتزوجت فيه، ونعيش فيه اليوم 3 أسر أنا وإخوتي، كما يحمل هذا البيت ذكرياتنا وذكريات والدينا اللذان توفيا العام الماضي”.

وأنهى صاحب البيت الفلسطيني الذي يتعرض لسرقة مسكنة حديثه بتأكيد صموده على في منزله واعتزامه على تقديم طلب استئناف على قرار محكمة الصلح، وكانت آخر كلماته: “هم يريدون أن ينتزعوا هذا البيت والروح منه لكننا صامدون ثابتون”.