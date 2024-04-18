لماذا لا تستجيب إسرائيل لدعوات وقف الحرب عن الفلسطينيين؟ خبير عسكري أوروبي يجيب (فيديو)

قال جاك بود، العقيد السويسري المتقاعد والمسؤول الاستخباري السابق للشؤون المدنية والعسكرية في الأمم المتحدة، إن إصرار إسرائيل على الاستمرار في العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل استراتيجية ثابتة في العقيدة العسكرية لدولة إسرائيل منذ عام 1947.

وأضاف بود في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب على غزة، سببه سعي إسرائيل إلى السيطرة الشاملة على القطاع.

وتابع قائلا إن هذا النهج يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة لم تكن جادة في التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

واعتبر المسؤول الاستخباري السابق في الأمم المتحدة، أنه على الرغم من توقيع الطرفين على اتفاق أوسلو الذي صُمّم من أجل التوصل إلى حل الدولتين، فإن إسرائيل لم تنفذ بنوده وهذا هو جوهر الخلاف حتى اليوم.

وقال إن معضلة إسرائيل الكبرى هي أنها تتبنى النهج العسكري في التعامل مع الفلسطينيين، مستندة في ذلك على تفسير تلمودي يزعم أن جميع الأراضي الفلسطينية هي أراضي يهودية.

منزلق خطير

وعلى صعيد التصعيد الإسرائيلي الإيراني، توقع الخبير العسكري الأوروبي أن تمضي الأمور في منزلق خطير، مؤكدا أن إسرائيل وإيران تدفعهما ذات السياسة العسكرية بعدم الاعتراف بالآخر والسعي للقضاء عيه.

وقال إن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، كشفا عن محدودية قوة الردع العسكري الإسرائيلي دون الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع العسكري الجديد، ولذلك تجد نفسها مجبرة على الرد حتى تؤكد لجيرانها أنها صاحبة التفوق العسكري الأول في المنطقة، و”تستعيد هيبتها العسكرية”.