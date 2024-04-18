محمد الهندي يكشف تسريبات هامة من الوفد الإسرائيلي عن أسباب تعثر المفاوضات (فيديو)

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر إن “هناك تسريبات منذ نحو عشرة ايام من الوفد الإسرائيلي المفاوض عن إمكانية التوصل منذ أشهر لصفقة كان يمكن عبرها إنقاذ الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وتابع الهندي أن “المشكلة، كما وصفها أعضاء من الوفد المفاوض، والتي منعت التوصل لصفقة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يعطيهم تفويضا ثم يسحب هذا التفويض، لدرجة أنه في الصباح يكون هناك توجه معين ثم يأتي الليل لينهي نتنياهو هذا التوجه”.

وأوضح الهندي أن كل هذا يشير إلى أن “نتنياهو، ومعه اعضاء حكومته من الفاشيين، يماطلون بهدف كسب الوقت، حيث لديهم أجندة مختلفة، ويريدون أن يواصلوا الحرب، وتحقيق إنجاز لأنهم في الحقيقة لم يحققوا أي إنجاز ولم يعد أي أسير بالقوة”.

وفي المقابل اعتمدت المقاومة الفلسطينية على إطار باريس، وقدمت ورقة مكتوبة للوسطاء، وكانت النتيجة استمرار المماطلة من جانب إسرائيل.

المرونة من جانب المقاومة

وتابع الهندي “عرض الأمريكيون تقديم حلول وسط، وقدموا ورقة أمريكية كانت في حقيقة الأمر ورقة إسرائيلية بامتياز، ولا تختلف عن الموقف الصهيوني الذي أقفل الباب أمام أي حل وسط في المفاوضات”.

وضرب الهندي مثالا باقتراح المقاومة الإفراج عن خمسين أسيرا فلسطينيا حسب الأقدمية في الحبس مقابل كل جندي على قيد الحياة، ثم جائت الورقة الأمريكية لتقول إن العدد سيكون ثلاثين إسيرا، ولابد أن يكون بالتوافق، أي سيكون خاضعا لأي اعتراض من جانب إسرائيل.

وأوضح الهندي أن المقاومة تصر على عودة حرة للنازحين لشمال غزة، ودخول ما لايقل عن 500 شاحنة يوميا، ووقف إطلاق النار. وهنا أبدت المقاومة مرونة، وقالت إنه يمكن أن يتم وقف إطلاق النار في مرحلة ثانية، وليس في المرحلة الأولى، وأبدت المرونة في الانسحاب بحيث يتم بالتدريج.

تصريحات لدعم بايدن

واضاف أن الولايات المتحدة تقدم تصريحات كثيرة لدعم موقف الرئيس جو بايدن في الانتخابات لكن تقوم بتصرفات مختلفة عند التفاوض، موضحا أن “وكل الكلام عن الحرص على المدنيين وانشاء ممر بحري والمساعدات الجوية، كلها لإغراض دعائية وانتخابية”.

وأوضح أن أساس المشكلة أن “نتنياهو يستدعي حربا إقليمية مع إيران ويريد إطالة أمد الصراع، لأسباب شخصية وسياسية، ولديه هو وشركاؤه، إيدولوجيا متطرفة، وهدفهم الحصول على الأسرى بثمن بخس”.

واضاف أن الجيش الإسرائيلي بانسحابه يعني أنه لا يمكنه تحقيق الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو مثل تحرير الأسرى.

وأكد الهندي أن “المقاومة مازالت صامدة وإذا عادت إسرائيل للاجتياح ستعود خسائرها ولا يمكن ان نسلم الأوراق التي في أيدينا”.

وتابع قائلا “صحيح أن هناك جرائم كبيرة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة لكن العدو الصهيوني في مأزق: لا يتحمل خسائر البقاء، ولا يمكنه الانسحاب دون تحقيق أي هدف من أهدافه المعلنة”.