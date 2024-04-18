الأخبار|الولايات المتحدة

نائب بالكونغرس الأمريكي يثير الغضب إثر دعوته لدهس المتظاهرين الداعمين لفلسطين

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون (وسائل التواصل)
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون (وسائل التواصل)
18/4/2024

أثارت دعوة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون، أول أمس الثلاثاء، لدهس المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية، غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا كوتون عبر تغريدة له، إلى إبعاد المحتجين الذين “يدعمون حركة حماس”، ووصفهم بالغوغاء لعرقلتهم حركة المرور، مشددًا على أنه “حان الوقت لوضع حد لهذا الهراء وإقصائهم”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واستنكر مدونون وناشطون على الإنترنت كلماته، معربين عن خوفهم وغضبهم من دعوته إلى العنف، والتي قد تؤدي إلى تغذية خطاب الكراهية.

وكتبت الأستاذة الجامعية والكاتبة رولا جبريل “عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي يحرض ضد المواطنين الأمريكيين ويدعو إلى دهسهم وقتلهم. أذكر أنّه لا يختلف كثيرًا من منظورها عن الإرهابي الذي طعن طفلاً فلسطينيًا أمريكيًا حتى الموت، معتبرًا إياه مؤيدًا لحماس. ويغذي خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية جرائم الكراهية”.

فيما رأى الناشط باسل عورتاني عبر الإنترنت “قبل 5 أشهر، نجا ابن عمي وأصدقاؤه من إطلاق النار عليهم من قبل شخص بغيض بمسدس. سأتذكر كلمات كوتون عندما تحدث جريمة الكراهية التالية”.

وقالت مؤسسة حركة (الأمهات يطالبن باتخاذ إجراء) شانون واتس عبر تغريدة لها “في دولة غارقة بالأسلحة، يقترح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي أن يعتدي الأمريكيون على بعضهم البعض”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر