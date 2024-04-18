نازحون بمخيم المغازي يقيمون مقبرة جماعية لدفن شهدائهم عقب حصار الاحتلال لهم (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مقبرة جماعية أقامها النازحون في مدرسة إيواء بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، لدفن شهدائهم جراء القصف الإسرائيلي.

وعن سبب إقامة المقبرة قال أحد النازحين للجزيرة مباشر “الجيش الإسرائيلي حاصر المدرسة بالقناصة، وكان في عندنا شهداء، فاضطرينا ندفنهم في هذا المكان”.

وأضاف “كان في ما يقارب 52 شهيدا، وحاولنا نتواصل مع الجهات المختصة ما كان في أي استجابة، ولأنه إكرام الميت دفنه، وعشان ما تتحلل الجثث أو تنهشها الكلاب والقطط، اضطرينا ندفنهم بمعرفتنا في هاي المقبرة”.

وأكد النازحون أن انعدام الأدوات والتجهيزات اللازمة للدفن، اضطرهم إلى اللجوء إلى معدات بسيطة مؤكدين أن كثيرا من الجثث كانت مشوهة ومحترقة جراء الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على سكان المخيم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف أول أمس الثلاثاء، تجمعا للأطفال في منطقة تضم ألعابا للأطفال بمحيط دوار المهندس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 11 مدنيا معظمهم أطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع، التي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.