نيويورك تايمز تحظر استخدام “الإبادة والتطهير العرقي” في تغطية حرب إسرائيل على غزة

كشف موقع “إنترسبت” الأمريكي، أن صحيفة “نيويورك تايمز” أصدرت تعليمات للصحفيين العاملين فيها تمنعهم من استخدام بعض المصطلحات خلال تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر موقع “إنترسبت” أنه طبقًا لمذكرة داخلية، حصل عليها الموقع، طلبت الصحيفة من العاملين فيها “عدم استخدام مصطلحي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خلال تغطية الهجمات على غزة، وعدم استخدام كلمة فلسطين، إلا في حالات نادرة جدًا، وعدم استخدام مصطلح الأراضي المحتلة للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية”.

كما طلبت المذكرة من الصحفيين عدم استخدام عبارة مخيمات اللاجئين التي تستخدمها الأمم المتحدة منذ عام 1948.

وصدرت المذكرة عن محرر الشؤون الدولية في الصحيفة، فيليب بان، والمحررة المختصة بالمعايير الواجب اتباعها، سوزان ويسلنج، ونوابهم، وذلك بهدف “تقديم الإرشاد حول بعض المصطلحات والقضايا التي تعاملنا معها منذ بداية الصراع (الحرب في غزة) منذ أكتوبر الماضي”.

“تبدو منطقية لمن لا يعرف”

وقال مصدر في غرفة الأخبار في “نيويورك تايمز”، طلب عدم ذكر اسمه خشية الانتقام، للموقع أن “ما جاء في المذكرة يبدو منطقيًا واحترافيًا إذا لم تكن لديك خلفية تاريخية ولا فكرة عما حدث بين إسرائيل وفلسطين، ولكن إذا كنت على علم بهذه الخلفية سيبدو من الواضح مدى اعتذارها لإسرائيل”.

وذكرت المذكرة أن “استخدام كلمات مثل الذبح والمذبحة تحمل عواطف أكثر من المعلومات”، ومضت المذكرة تتساءل “هل يمكننا توضيح سبب تطبيقنا لهذه الكلمات على حالة معينة وليس أخرى؟ كما هو الحال دائمًا، يجب أن نركز على الوضوح والدقة”.

ومن جانبه أشار تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم الصحيفة، إلى أن “إصدار دليل بهذا الشكل لضمان الدقة واتباع نفس المصطلحات هو ممارسة معتادة”.

يشار إلى أن تقريرًا نشره موقع “إنترسبت” في يناير/كانون الثاني الماضي، أظهر أن الصحف الأمريكية الشهيرة الأخرى، مثل “واشنطن بوست” و”لوس أنجلوس تايمز”، وليس “نيويورك تايمز” فحسب، تجنبت استخدام كلمات مجزرة ومذبحة للإشارة إلى مقتل مدنيين فلسطينيين.

وذكر التقرير أن صحيفة “نيويورك تايمز”، استخدمت 53 مرة كلمة مذبحة للإشارة إلى الضحايا المدنيين الإسرائيليين، ومرة ​​واحدة فقط للإشارة إلى الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية، المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ما يزيد عن 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.