جامعة كولومبيا توقف ابنة إلهان عمر بسبب نشاطها المناهض لإسرائيل

ذكرت إسراء هيرسي، ابنة إلهان عمر النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، أن كلية برنارد، التي تدرس بها، قامت بوقفها بسبب نشاطها المناهض لإسرائيل في حرم جامعة كولومبيا.

وكتبت إسراء تغريدة على موقع “إكس” الخميس قالت فيها أنها “أمضت ثلاث سنوات في كلية برنارد لم تتعرض خلالها للتوبيخ، ولم تتلق تحذيرات تأديبية، لكنها تلقت للتو إخطارا بأنها واحدة من ثلاث طلاب تم وقفهم للتضامن مع الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية”.

i’m an organizer with CU Apartheid Divest @ColumbiaSJP, in my 3 years at @BarnardCollege i have never been reprimanded or received any disciplinary warnings

i just received notice that i am 1 of 3 students suspended for standing in solidarity with Palestinians facing a genocide.

