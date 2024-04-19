“سامح تؤجر”.. تفاصيل حملة تجار وحرفيين لإسقاط الديون عن الشهداء والجرحى في غزة (فيديو)

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “سامح تؤجر” بهدف إسقاط الديون عن الشهداء والجرحى والمفقودين الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 195 يومًا.

الحملة التي تعد امتدادا لمبادرة أطلقت عام 2018 للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة المحاصر، لاقت استحسانًا لدى الشارع في قطاع غزة، ما دفع الجزيرة مباشر لإجراء استطلاع لآراء عدد من المشاركين في هذه الحملة.

من جهته، رحب البائع يونس الكردي بالمبادرة، مؤكدًا على دعمه وتقديره للشهداء والجرحى والمفقودين خلال الحرب ومسامحته لهم، كما حث أهالي القطاع على مسامحة بعضهم البعض، وقال: “نسامح بعض، نتعاون مع بعض، لازم نسامح الشهداء ولو كان عليهم دين، أو غلط في حقنا، لازم نسامحهم”.

كذلك شاطره الرأي فارس عبد العال وهو ميكانيكي سيارات، معلنا عن مسامحته لكل الشهداء لوجه الله تعالى، مشيرًا إلى أنه ورغم عمله باليومية، لكنه مصر على المشاركة في الحملة، داعيًا الله أن تنتهي الحرب المستعرة في عموم قطاع غزة في القريب العاجل.

أما الشاب فارس، فيأمل من دول العالم مساندتهم في محنتهم، متسائلا عما ينتظر العالم كي يعلن دعمه لغزة بالقول: ” إيش ضل بعد هيك!؟ بكفي استوينا”.

زين أبو حسين وهو صاحب مخبز أعلن كذلك انضمامه لحملة “سامح تؤجر” قائلًا: “أي حدا أخذ مني خبز أو مدين لي بفلوس أو عليه مبلغ من المال واستشهد، أو أسير، أو مفقود، مسامحه لوجه الله تعالى”، مطالبًا العالم الذ وصفه بالصامت تجاه الإبادة والتهجير وما يحدث في غزة بالتحرك لوقف العدوان.

كما حث الشاب عبد الحميد أبو قوطة والذي يملك محلًا لبيع الملابس الجميع على المشاركة في حملة “سامح تؤجر”، مؤكدًا مشاركته في الحملة بالقول: “مسامح كل حدا بدي منه فلوس واستشهد، أو تأذى من الحرب، وربنا يرحمهم، وهاد شيء طبيعي أن نسامح بعضنا البعض، واحنا شعب واحد، لازم نقف مع بعض، واللي استشهدوا أخوانا وأهلنا وسبقونا على مكان كلنا بنتماه، الشهادة”.

في حين يرى الشاب سلام طه أن حملة “سامح تؤجر” المخصصة للعفو عن الشهداء وذويهم والمفقودين تأتي في صميم الدين والعقيدة الإسلامية، مؤكدًا أن الدين الإسلامي حث الناس على التسامح، وأضاف: “أنا كان بدي دين من شخص، واستشهد هذا الشخص، والمبلغ كان 2500 شيكل، وانا بحاجة للمبلغ، ولكن أنا مسامحه، واتصلت على أهله وبلغتهم انا مسامح ولو محتاجين شيء أنا جاهز”.

وأثنى النازح محمد جمال على الفكرة التي وصفها بالرائعة، إذ قال: “أي حدا إله فلوس على حدا في الوقت هاد يسامح، الوضع حالياً صعب والناس يا دوب توفر أكلها وشربها، لازم نسامح بعض ونخفف على بعض” متمنيا أن تصل رسالته للجميع.

وفي آخر لقاء مع الجزيرة مباشر أكدت النازحة أم العبد أبو سرية دعمها حملة “سامح تؤجر” التي تحث الناس على مسامحة الشهداء والمفقودين والأسرى وقالت: “حتى الموجود على وجه الأرض بالعافية قادر يوفر اكل وشرب لأطفاله”.