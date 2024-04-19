عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق طريقا رئيسا في القدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة (فيديو)

تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وأغلقت شارعًا رئيسًا، وأشعلت النيران في القدس المحتلة للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح ذويهم.

وتحتجز “حماس” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات الأسرى الإسرائيليين، فيما فشلت الحرب العسكرية الإسرائيلية المستمرة في العثور عليهم وإطلاق سراحهم، في ظل اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالمماطلة في عقد صفقة لتحريرهم مع حركة المقاومة الإسلامية، لا سيما مع اتهامات سابقة لزعيم المعارضة الإسرائيلي “يائير لابيد” لنتنياهو بالتسبب في مقتل عشرات المحتجزين الإسرائيليين خلال الحرب عبر عرقلة التوصل لاتفاق تبادل للأسرى مع الحركة الفلسطينية، داعيًا إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

في السياق تطالب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بإنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة وفك الحصار عنه، إضافة لتحرير الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل عقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها.