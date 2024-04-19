قفزة كبرى في أسعار النفط والذهب بعد أنباء تعرض إيران لهجوم إسرائيلي

قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة وسط تقارير أمريكية أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران؛ مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلًا. وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.63 دولار (3%) إلى 89.74 دولارا للبرميل، وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا بـ2.56 دولار أو (3.1%) إلى 84.66 دولارا للبرميل.

Explosions reported in Iran – Oil , Gold rallying — Capital.com International (@capitalcom) April 19, 2024

“علاوة أخطار” على العقود الآجلة

وتشير تقديرات محللي أسواق المال إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة أخطار على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، ومن ثم ارتفاع أسعارها.

وإيران منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 18 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية.

وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيّرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب بردّ على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

“ارتفاع الذهب وسط المخاوف”

في هذا السياق، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران؛ مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 2386.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب مستواه الأعلى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

تجارة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد بنحو 2% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.1% إلى 2401.20 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية لدى (كابيتال دوت كوم) بعد أخبار الهجمات الإسرائيلية على إيران “تنتظر السوق الآن مزيدا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما هو السبب وراء ذلك وماذا سيكون الرد”.

وشرح (كايل رودا) محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم أن “الذهب الآن ليس تجارة تتأثر بالسياسة النقدية، إنه تجارة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية”.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.2% إلى 28.28 دولارا للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين بـ0.6% إلى 938.39 دولارا في حين استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارا. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

إقبال على الينّ والفرنك السويسري

من ناحية أخرى اجتاحت موجة من العزوف عن المخاطرة الأسواق اليوم الجمعة ودفعت المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والينّ الياباني بعد تقارير الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وكان رد الأسواق حادا في البداية على الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول العالية الأخطار، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن.

وهدأت هذه التحركات في وقت لاحق مع ظهور تفاصيل قليلة حول الهجوم، ومع ذلك، ظل الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، مرتفعا بـ0.35% خلال اليوم عند 0.9089 للدولار، بعد أن زاد واحدا في المئة في وقت سابق من الجلسة.

Emerging-market stocks and currencies weaken as the escalation of tension in the Middle East spurs safe-haven demand among investors https://t.co/EjF6uA7Kp8 — Bloomberg Markets (@markets) April 19, 2024

وكانت التحركات في الفرنك السويسري أكثر وضوحا مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة بـ0.4% في أحدث تداولاتها إلى 0.96685 فرنك، بعد تراجعها بـ1.5% في وقت سابق.

وصعد الين بـ0.2% تقريبا إلى 154.38 ينًّا للدولار، بعد أن قفز بأكثر من 0.6% في ردّ تلقائي على تقارير الهجوم.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي -السريعا التأثر- بالأخطار إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر.

فقد انخفض الدولار الأسترالي بـ0.3% في أحدث تعاملات إلى 0.64015 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بـ0.31% إلى 0.58825 دولار أمريكي.

“قلق المستثمرين وبتكوين”

ومما يعكس أيضا قلق المستثمرين، انخفاض عملة بتكوين المشفرة الشديدة التقلب بأكثر من 5% لتنزلق لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، ونزلت في أحدث التداولات بـ1.8% تقريبا عند 62381 دولارا.

وهبط الجنيه الإسترليني بـ0.14% إلى 1.2420 دولار، في طريقه لخسارة 0.2% خلال الأسبوع، وتراجع اليورو 0.07% إلى 1.06355 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية طفيفة.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بـ0.03% إلى 106.19، وحام بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 106.51.