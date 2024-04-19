منظمو أسطول الحرية يعلنون الاستعداد للإبحار من تركيا الى غزة

يستعد “أسطول الحرية” للإبحار إلى غزة من ميناء توزلا التركي (غرب) لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع وتقديم المساعدات للسكان الفلسطينيين.

وتنتظر ثلاث سفن على الأقل محملة خمسة آلاف طن من المواد الغذائية ومياه الشرب والمساعدات الطبية، الضوء الأخضر من السلطات التركية لمغادرة الميناء الواقع على بحر مرمرة جنوب إسطنبول، الأسبوع المقبل إن أمكن، بحسب ما قال المنظمون الجمعة.

وأعرب 280 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا وطبيبا عن استعدادهم للصعود على متن السفينة، آتين من أكثر من ثلاثين دولة بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج وألمانيا وإسبانيا وماليزيا.

وطلبوا أمام الصحافة ضمان حرية عبورهم ووقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة الخاضع للحصار ويتعرض لقصف إسرائيلي مدمر منذ 7 تشرين الاول/أكتوبر.

وحذرت آن رايت ناشطة السلام والضابطة السابقة في الجيش الأمريكي التي قالت إنها “استقالت عام 2003 احتجاجا على الحرب في العراق”، السلطات الإسرائيلية بالقول “إن أي محاولة للصعود على متن سفننا أو مهاجمتها ستكون غير قانونية”.

وأضافت رايت “نمثل المجتمع المدني المطالب بالسلام والعدالة. ونطلب من العالم ضمان أمننا لتوفير السلع الأساسية لإخواننا وأخواتنا في غزة”.

وتابعت “كما تعلمون هذا الأسطول ليس الأول” في إشارة إلى محاولة سابقة لكسر الحصار أدت الى توترات كبيرة بين إسرائيل وتركيا.

سابقة عام 2010

عام 2010، أبحر “أسطول الحرية” الذي ضم ثماني سفن شحن وعلى متنه 700 راكب ومساعدات إنسانية ومواد بناء من أنطاليا (جنوب) في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد السكان بحاجاتهم.

بعد تسعة أيام من ابحاره في 31 مايو/أيار أدت عملية عسكرية إسرائيلية والصعود على متن إحدى السفن “مافي مرمرة” إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 28 من الناشطين وعشرة في الجانب الإسرائيلي.

بعد هذه الحادثة، شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا أزمات إلى حين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل في أغسطس/آب 2022، مع عودة السفيرين والقنصلين إلى كل من البلدين.

وشددت رايت على أن “ما يعانيه الشعب الفلسطيني حاليا أمر لا يمكن تصوره”. وتابعت إن “حصار غزة غير قانوني، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي ويشكل جريمة حرب”.

وقالت المحامية الأمريكية هويدا عراف وهي تضع الكوفية الفلسطينية “هاجمت إسرائيل أسطولنا عام 2010، وقتلت عشرة من متطوعينا بدون أن تحاسب يوما”.

وأعلنت “مثلما يعد حصار غزة غير قانوني، فإن أي محاولة من جانب إسرائيل لمهاجمتنا أو محاولة اعتراض سفننا ستكون مخالفة للقانون”.

وأشارت طبيبة التوليد وأمراض النساء الماليزية فوزية محمد حسن إلى أنه بينما يستمر تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، فإن “عمليات القتل مستمرة في غزة”.

وأضافت: “لا يمكننا أن نسمح لإسرائيل بأن تحول انتباه العالم عما يتسبب في حصد مزيد من القتلى وانتشار الامراض والدمار في غزة” مشيرة إلى وجود “أكثر من 50 ألفا من الحوامل” في القطاع المحاصر.

وأوضحت “نعلم أن النساء يخضعن لعمليات قيصرية بدون تخدير، ويلدن اطفالا خدجا غير مكتملين ولا يستطعن الرضاعة بسبب الإجهاد”.

وتركيا من الدول الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.

ووصلت الجمعة إلى ميناء العريش المصري “سفينة الخير” التاسعة التي بعثت بها الحكومة التركية، وهي محملة 3774 طنا من المساعدات الإنسانية.