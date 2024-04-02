الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفوسفور والغاز على حي الأمل في خان يونس (فيديو)

وثق شهود عيان في خان يونس بقطاع غزة ما قالوا إنه استهداف للمناطق السكنية المأهولة في حي الأمل بالفوسفور الأبيض والغاز.

وأظهرت الصور التي التقطها شهود العيان أعمدة من الدخان الأبيض في سماء المنطقة بسبب الذخائر التي أطلقتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما وثقت المقاطع المصورة تدخلا لطائرة مروحية إسرائيلية في المنطقة، ورُصدت وهي تقوم بإجلاء جرحى وقتلى من جنود جيش الاحتلال، كما قال شهود العيان.

ومع أن قنابل الفوسفور الأبيض غير محرَّمة بشكل صريح في القانون الدولي إلا أنها تتسبب في حروق كبيرة تمتد إلى العظم بسبب الحرارة العالية التي تصل إلى 815 درجة مئوية والتي تنتج عنها عند تفاعلها مع الأكسجين، كما يفرض القانون الإنساني الدولي على الدول اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين بسبب هذه الأسلحة.