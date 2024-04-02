أسعار الذهب يوم الثلاثاء 2 إبريل في مصر

انخفضت أسعار الذهب مع نهاية معاملات يوم الاثنين بشكل محدود، وذلك وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية.

عيار 21

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 مبلغ 3100 جنيه، بانخفاض محدود عن معاملات اليوم السابق، إذ كان السعر 3130 جنيهًا.

عيار 18

أما غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 2657 جنيهًا، بانخفاض عن اليوم السابق، إذ كان السعر 2683 جنيهًا.

عيار 14

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 14 إلى 2072 جنيهًا مقابل 2092.6 جنيهًا في معاملات اليوم السابق.

عيار 24

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 3542.8 جنيهًا مقابل 3577 جنيهًا في اليوم السابق.

سعر جنيه الذهب

وانخفض سعر جنيه الذهب إلى 24800 جنيه مقابل 25040 جنيهًا في اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًّا

واصل سعر الذهب تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يتبنى أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يزيد الإقبال عليه.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2244.89 دولارًا للأونصة (الأوقية).

وزاد الذهب بأكثر من 8% منذ بداية العام مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.