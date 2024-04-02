من قلب هولندا.. تضامن مع غزة في أكبر تجمّع لإفطار اليمنيين بأوروبا (فيديو)

في أكبر تجمّع لإفطار الجاليات في هولندا، اجتمع أكثر من ألف يمني مع آخرين من جنسيات عربية وأجنبية على مائدة واحدة في رمضان، معلنين تضامنهم مع الأهالي في قطاع غزة المحاصر.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال رئيس الجالية اليمنية في هولندا مجاهد سرحان إنهم يفتقدون الأجواء الرمضانية بسبب الغربة، ويرون الحدث فرصة جيدة لجمع أبناء الجالية معًا لمشاركة همومهم واللقاء.

ولم تغب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن التجمع، إذ قال رجل الأعمال اليمني حاتم الرياشي، وهو راعي الفعالية “نحن أبناء الجالية اليمنية في هولندا نحاول الاجتماع في كل رمضان، هذا هو اجتماعنا للسنة الثالثة، وننظم مثل تلك الفعاليات لكي نشعر بأجواء رمضانية يمنية في الغربة، وبالطبع لا ننسي الدعاء لأهلنا في غزة نصرهم الله”.

وشهد التجمع حضور العديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع الهولندي الذين أبدوا تضامنهم مع غزة وما يحدث هناك.

وفي لقاء للجزيرة مباشر مع الناشط الاجتماعي الهولندي ماكس، قال “نعم، نحن سعداء جدًّا بوجودنا معًا بحب وإيجابية في الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، وكان لدينا إفطار سعيد وموسيقى وبيئة جميلة، أنا سعيد جدًّا بوجودي هنا، والحرية لفلسطين، الحرية لغزة”.

من جهته، قال الناشط الفلسطيني رشيد عزام للجزيرة مباشر “نشكر إخواننا اليمنيين على هذا اليوم الرائع، وهي فرصة لتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع العربي في هولندا، وبالطبع لا ننسى أن نوجه تحية إلى إخواننا وأهلنا في فلسطين، ونبلغهم بأننا دائمًا متضامنون معهم”.