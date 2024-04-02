وفاة نائب تركي معارض أثناء احتفاله بالفوز في الانتخابات المحلية (فيديو)

توفي النائب بحزب (الشعب الجمهوري) التركي المعارض، محمد بالاز، عقب إصابته بجروح خطيرة إثر انهيار شرفة خلال الاحتفالات بالفوز في الانتخابات المحلية التي أجريت أول أمس الأحد.

ووثق مقطع مصور لحظات انهيار شرفة بعدد من أنصار “الشعب الجمهوري” في ولاية دينيزلي خلال احتفالهم، ما تسبب في وفاة نائب رئيس بلدية منطقة تآواس، محمد بالاز، فيما نُقل 8 آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية التركية التي جرت، أول أمس، في 81 ولاية، تقدم حزب الشعب الجمهوري في عموم البلاد بنسبة 37.7% مسجلا بذلك إنجازا لم يحققه منذ انتخابات عام 1997.

وحل حزب العدالة والتنمية، في المرتبة الثانية بنيله 35.5% من إجمالي الأصوات، وكان المركز الثالث من نصيب حزب (الرفاه من جديد) بنسبة 6.19%. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.5%، ويعد أدنى معدل مشاركة منذ عام 2004.

ونجح حزب (الشعب الجمهوري) المعارِض الأكبر، في توسيع نطاق نفوذه المحلي بشكل ملحوظ، إذ فاز بإدارة 35 بلدية، بعد أن كان يسيطر على 21 فقط. وفي المقابل، تراجع (العدالة والتنمية) الحاكم، إلى 24 بلدية من أصل 39 كان قد فاز بها في الانتخابات الماضية.