الجزيرة مباشر تلتقي طبيب العظام المصري أحمد عبد العزيز في غزة (فيديو)

قال طبيب العظام المصري الشهير، أحمد عبد العزيز، إنه يتعين على العالم أن يتحرك فورا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح الباقية.

وأغلق الطبيب الشهير، وأستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، عيادته وترك مصر وتوجه إلى غزة ضمن مهمة إنسانية لعلاج المصابين في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف عبد العزيز في مقابلة مع الجزيرة مباشر “أنا جئت في مهمة إنسانية مع مؤسسة رحمة وورلد وايد عشان أقدم المساعدة الطبية للمصابين والجرحى لأشقائنا في قطاع غزة”.

وتابع “القطاع الآن به عدد من المصابين، وعلاجهم يفوق قدرة أي جهاز صحي في أي مكان في العالم، تخيل أن هناك مليوني مواطن، بينهم أكثر من 70 ألف مصاب والمستشفيات الموجودة كل يوم يتضاءل عددها ويتم تدميرها أثناء العمليات العسكرية”.

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك حربا أخرى سوف تبدأ بعد انتهاء الحرب الحالية، وتتمثل في إعادة إعمار القطاع، مؤكدا أن الجهد والمال المطلوب لإعادة بناء القطاع من جديد قد تعجز عنه دول بأكملها.

وسافر الدكتور أحمد عبد العزيز (75 عاما) إلى غزة أول أمس، وبدأ علاج مصابي الحرب في الجنوب، ثم توجه إلى شمال القطاع، وأبلغ صحفيي غزة أنه يتمنى الموت في أرض فلسطين وعلى تراب هذا البلد المقدس.

وكان عبد العزيز قد تطوع لعلاج مصابي غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطوال 5 أشهر مضت لم ينقطع عن السفر إلى مدينة العريش لعلاج مصابي القطاع وإجراء عمليات جراحية لهم.

يذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، هو أحد الاستشاريين الرائدين في مجال جراحة العظام بكلية طب قصر العيني. وتميز في تخصص جراحات الركبتين، حيث نجح في تطبيق أساليب جديدة في جراحات العظام تعد الأحدث عالميا حاليا.