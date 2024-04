مايكروسوفت تبتكر أداة ذكاء اصطناعي جديدة

ابتكر باحثون من شركة مايكروسوفت أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل صورة وجه ومقطع صوتي إلى فيديو واقعي جدًّا لـ”وجه يتكلّم” بحسب وثيقة نشرتها شركة التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع.

وقالت الشركة إن “هدف الأداة لا يتمثل في إنشاء محتوى بقصد التضليل أو الخداع” مشيرة إلى أنّ “الأداة، وعلى غرار تقنيات إنشاء محتوى أخرى، قد تُستخدم لأهداف مسيئة وانتحال صفة أيّ كان”.

ويثير النموّ السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتيح بسهولة إنتاج مختلف أنواع المحتوى، من نصوص وصور وأصوات، بجودة عالية جدًّا، مخاوف كثيرة خصوصًا فيما يتعلق بالاستغلال لأغراض الاحتيال والتضليل.

وأكّدت مايكروسوفت أن بحثها يركز “على الصور الرمزية الافتراضية (أفاتار) بهدف الاستخدام الإيجابي”، وقالت إنها “تعارض أي سلوك يهدف إلى إنشاء محتوى مضلل أو ضار”.

ولا تعتزم شركة التكنولوجيا، وهي مستثمر رئيسي في “أوبن إيه آي” مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي” إتاحة الأداة الجديدة أو تقديم معلومات تقنية عنها.

وأشارت إلى أن ذلك بسبب عدم ضمانها أن ذلك سيتم استغلاله، وقالت “إننا غير متأكدين من أنّ الأداة ستُستخدم بشكل مسؤول بحسب القوانين المعمول بها”.

ويلتقط البرنامج المسمى “فاسا-1” (VASA-1) صورة وجه بسيطة ويسجل مقطعا صوتيا ويحولهما إلى شريط فيديو يظهر وجها يتحرك ويتكلم بطريقة واقعية جدًّا.

