شاب في غزة يتطوع لإطعام القطط وإنقاذها رغم خطر الحرب (فيديو)

ليس البشر هم فقط من يعانون في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فحتى الحيوانات لم تسلم لا سيما القطط التي تتجول في الشوارع بدون مأوى أو طعام أو شراب، وهو الأمر الذي دفع الشاب “فضل نبهان” إلى التطوع لإطعامها والاعتناء بها وإنقاذها من الموت.

وقال فضل للجزيرة مباشر “أنا أربي حيوانات وطيور منذ 13 سنة في غزة، وكان حلمي أعمل لها ملجأ خاص بيها وأنقذها لأن محدش بيهتم بيها، فجاءت الحرب ودمرت أحلامي”.

وأضاف نبهان الذي يهوى تربية الطيور والحيوانات “خلال الحرب سمعت مناشدات كثيرة لإنقاذ القطط من الجوع والعطش في محيط مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة بسبب الحصار، فخاطرت بحالي وحملت على عاتقي، واشتريت من حسابي الخاص معلبات وأطعمة لإنقاذ هذه القطط”.

“هذا قراري”

وتابع “الحيوانات في غزة كتير جوعانة ومحتاجة علاج، ما في حد بيهتم بيها، وأنا كمتطوع ومربي وهاوي قررت أنقذها”.

وبسبب الحرب انتشرت الأوبئة والأمراض التي أصابت القطط وجميع الحيوانات في غزة، حسب ما أكد الشاب فضل قائلًا “الحيوانات في غزة كلها مصابة بجميع الأمراض التي تنتشر في الصيف، لأن ما في أعلاف أو طعام يحفزها أنها تحافظ على حالها”.

وأكد فضل أنه لم يقرر إطعام القطط وإنقاذها من الموت في جنوب غزة فقط، بل في كل أنحاء القطاع.

واختتم حديثه قائلًا “الدافع وراء تطوعي لإنقاذ هذه القطط هو أن ما في حدا بيهتم بيها، وأنا بعطف عليها وبحب الحيوانات، وعندي كل أنواع الحيوانات والزواحف والطيور”.