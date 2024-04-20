طفل فلسطيني بتر الاحتلال الإسرائيلي قدميه وحلمه

راج على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأحد الأطفال الفلسطينيين المصابين في غزة، بأيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر في المقطع المتداول الطفل ياسين الغلبان، وهو مبتور القدمين، ومستلقٍ على فراش العلاج.

وتحدث ياسين عما يقاسيه، بعينين مملؤتين بالألم، وقلب مفعم بصبر ويقين يفوقان سنوات عمره، وقال: “حينما رأيت قدميَّ صرت أستغفر الله وأسبح، وقلت الحمد لله، اللي كاتب لي إياه الله بيصير”.

وأضاف ياسين أن والده قد استشهد، ولحق به أخوه الثاني شهيدا بعد أن بُترت قدمه، أما أخوه الثالث فقد بُترت قدمه أيضا وهو يخضع للعلاج الآن في تركيا.

واستطرد الطفل المكلوم قائلا: “كان نفسي أصير لاعب كرة، الاحتلال الإسرائيلي حرمني حق الطفولة”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو 7 أشهر، فقد المئات من الأطفال الفلسطينيين أطرافهم، وأجريت لبعضهم عمليات جراحية دون تخدير، في ظل تدهور القطاع الصحي ونقص الإمدادات الطبية.

ووفقًا لمنظمة “إنقاذ الطفولة”، فإن أكثر من 10 أطفال في غزة، يفقدون يوميًّا إحدى الساقين أو كلتيهما منذ بدء الحرب.