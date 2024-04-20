محمد فارس.. وفاة ثاني رائد عربي يصعد إلى الفضاء ونعي واسع للطيار السوري المعارض

كان ضابطا سابقا في سلاح الجو السوري، وانتقل إلى تركيا في 2012 بعد انشقاقه عن نظام الأسد

توفي رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس في مستشفى بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، حسب ما أعلنت المعارضة السوية الجمعة، وسط نعي واسع على المنصات العربية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مقربين من عائلة فارس أنه تعرّض لأزمة قلبية في أواخر شهر رمضان المنقضي.

وكتب رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، عبر حسابه بمنصة إكس، أن اللواء محمد فارس “حظي بمحبة السوريين بمواقفه الشجاعة وانحيازه لصوت الشعب وكلمته”، معربًا عن “تعازيه الحارة لعائلة الراحل وأصدقائه وذويه ولعموم الشعب السوري”.

ببالغ الأسى والحزن ننعى إليكم اللواء البطل رائد الفضاء محمد فارس، حيث وافته المنية اليوم الجمعة في تركيا. حظي الفارس بمحبة السوريين بمواقفه الشجاعة وانحيازه لصوت الشعب وكلمته، وهو أول سوري وثاني عربي يصعد على الفضاء، وكان اسماً لامعاً محلياً وعربياً. تعازينا الحارة لعائلة… pic.twitter.com/aBHQMbsDQM — هادي البحرة – Hadi Albahra (@pofsoc) April 19, 2024

“فقيد سوريا”

وقال الائتلاف السوري في بيان إن الراحل من مواليد محافظة حلب عام 1951، وإنه “حفر اسمه في قلوب السوريين لكونه أول رائد فضاء سوري صعد إلى الفضاء عام 1987، وهو الثاني عربيًّا ممن صعدوا إلى الفضاء”.

وأضاف “له تجارب علمية عديدة أتمها في المركبة الفضائية، إضافة إلى إنجازه عشرات الأبحاث في مجالات صناعية وجيولوجية وكيميائية وطبية، وفي الرصد الفضائي والاستشعار عن بعد”.

بيان نعي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

19 نيسان 2024 الائتلاف الوطني ينعى رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس ينعى الائتلاف الوطني السوري ببالغ الحزن والأسى رائد الفضاء السوري اللواء محمد أحمد فارس الذي وافته المنية اليوم في تركيا، بعد… pic.twitter.com/5rPIsxxkSU — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) April 19, 2024

وتابع “كما سطر موقفًا شجاعًا بانضمامه إلى ثورة السوريين وانشقاقه عن نظام الأسد منذ عام 2012، فكان بجوار الشعب السوري المناضل من أجل الحرية والديمقراطية، لينصبه السوريون رمزًا وطنيًّا وقامة فريدة”.

وختم بأن “رحيل محمد فارس خسارة كبيرة للشعب السوري والعالم العربي. ولا شك أن إرثه وإنجازاته ستبقيه حيًّا وملهمًا في قلوب الأجيال”.

بعيدا عن بلده وموطنه، توفي رائد الفضاء السوري محمد فارس في تركيا بعد أن هاجر إليها هربا من ظلم النظام، بعد أن كان واحدا من عظماء العرب الذي سطروا لسوريا وللعرب نموذج الإنسان الناجح. pic.twitter.com/XuyXh23eAn — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) April 20, 2024

وسام لينين لـ”آرمسترونغ العرب”

وكان فارس (73 عامًا) أول رائد فضاء سوري بعدما شارك في رحلة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، ونال شهرة كبيرة محليًّا وعربيًّا وعالميًّا.

وانتقل فارس، الذي كان ضابطًا سابقًا في سلاح الجو السوري، إلى تركيا بعد بداية الثورة في سوريا عام 2011.

عاش حراً ومات حراً .. أبو قتيبة رائد الفضاء السوري الأصيل ابن حلب محمد فارس وداعاً . أحزننا رحيلك وكسر قلوبنا ! رحمك الله وجعل مثواك الجنة . pic.twitter.com/HYavpal21e — 𝙉𝙤𝙪𝙧𝙖 (@N_elWatan) April 20, 2024

ونال فارس “وسام لينين”، وهو أرفع وسام مدني يمنحه الاتحاد السوفيتي، بعد مشاركته في رحلة إلى محطة الفضاء السوفيتية “مير” عام 1987، استمرت 7 أيام و23 ساعة و5 دقائق، برفقة رائدَي فضاء روسيَّين.

وأطلقت عليه صحيفة الغارديان البريطانية لقب “آرمسترونغ العرب”.