مشهد مؤثر لأب مكلوم يودع طفلته إثر استشهادها بقصف إسرائيلي في رفح (شاهد)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، لحظات مؤثرة لوداع أب فلسطيني طفلته التي استشهدت جراء قصف جيش الاحتلال شقة سكنية لعائلة رضوان في حي تل السلطان، غربي رفح.

واحتضن الأب المكلوم ابنته آلاء، وأخذ يقبلها بين عينيها ويودعها قائلا “الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. حبيبتي يا با، والله قمر يا با”.

وحكى الأب تفاصيل ما جرى قائلا “اللي صار إنه الناس نايمين في دورهم منتصف الليل يُقصفوا بالصواريخ ويُقتل أطفال ونساء، هاي الأهداف في مدينة رفح، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ثم عاد مرة أخرى يقبل ابنته الشهيدة ويقول لها “حبيبتي يا با.. الكل والله هيشتاقلك يا با”.

وصعّد الاحتلال هجماته الجوية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين، في حين حذرت عدة وكالات أممية من أن الوضع هناك أصبح على نحو متزايد خطيرا للغاية، ومحفوفا بالمخاطر.

كما دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تسكنه عائلات الغرابلي، والنباهين، و”أبو مراحيل”، والسيد، والقصاص.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 34049 شهيدا، و76901 مصاب.