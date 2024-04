نائبة أمريكية: منح نتنياهو مزيدا من الأسلحة يمثل تغاضيًا عن تدمير غزة

أكدت النائبة الأمريكية (بيكا بالينت) أن منح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزيدا من الأسلحة يمثل تغاضيًا عن التدمير الكامل لقطاع غزة من ناحية، وإنذارًا بتأجيج حرب إقليمية من ناحية أخرى.

وقالت النائبة الديمقراطية في بيان، على حسابها عبر منصة إكس أمس، إن على الولايات المتحدة أن تكون حازمة في مطالبة نتنياهو بتصحيح المسار، مؤكدة أنها ستصوت ضد إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأسندت وول ستريت جورنال، خبرها إلى مسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم أو مناصبهم، قالوا إن واشنطن تواصل دعمها العسكري لإسرائيل دون انقطاع.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن تستعد للموافقة على حزمة مبيعات أسلحة جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار، تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية ومدافع هاون.

To give the Netanyahu government more offensive weapons at this stage would be to condone the utter destruction of Gaza and risks fueling a deadly regional war. I will vote “no” on sending more offensive weapons to Israel.

— Rep. Becca Balint (@RepBeccaB) April 19, 2024

— Rep. Becca Balint (@RepBeccaB) April 19, 2024