متحدث الدفاع المدني بغزة: أسلوب جديد يستخدمه جيش الاحتلال لقصف المنازل في القطاع (فيديو)

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن عمليات القصف واستهداف المنازل المأهولة بالسكان لا تزال قائمة ومستمرة.

وفي حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني تعاملت خلال اليومين الماضيين مع استهداف لمنزل مكون من عدة طوابق في منطقة الشيخ رضوان، وقامت بانتشال 9 مواطنين من تحت أنقاضه أغلبهم من الأطفال.

وذكر بصل أنه نتيجة لعدم توفر أدوات السلامة لدى الطواقم العاملة، تعرّض أحد أفرادها للإصابة بسبب انفجار أسطوانة غاز موجودة داخل المبنى الذي اشتعلت به النيران جرّاء القصف.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم أسلوبًا جديدًا خلال عمليات القصف التي يقوم بها، في محاولة منه لرفع الحرج عن نفسه، وليثبت للعالم وللمحكمة الجنائية الدولية أنه لا يستهدف المدنيين، بل يقوم بإبلاغهم بإخلاء المنازل قبل قصفها، في الوقت الذي يدمر منطقة كاملة لم يبلغ كل من فيها بالإخلاء.

"سيناريو جديد" يستخدمه جيش الاحتلال لقصف المنازل في #غزة يكشفه المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/lCeUc3O0CP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2024

وأضاف أن ضابط مخابرات الاحتلال يتصل بمواطن ما لإخلاء منزله، ثم عقب ذلك يُقصف منزل آخر بداخله مواطنون لا علم لهم بالإخلاء ولم يتم الاتصال بهم أو إبلاغهم، وهذا ما ثبت في مناطق الشمال، وتحديدًا مع عائلة أبو سعادة التي استشهد منها أكثر من 6 أشخاص خلال استهداف بناية مكونة من 6 طوابق، مشيرًا إلى تكرر هذا النمط من الاستهدافات في مناطق أخرى من القطاع مثل الاستهداف الذي حدث منذ أيام في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة، مما تسبب في حالة من الرعب والذعر لدى الناس.

وفي معرض حديثه، أشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطنون الذين لا يوجد لديهم مال ولا سيولة، ولا رواتب تُصرف لهم، مع استهداف البنوك والمنظومة المصرفية كليًّا لا سيما في مناطق الشمال، فضلًا عن اضطرار الأهالي إلى إيجاد بدائل لنقص السلع الأساسية مثل غاز الطهي باستخدام الحطب والبلاستيك وحتى القمامة لإشعال النار مما يعرّضهم للخطر والإصابة بالأمراض التنفسية.

وتقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من 200 يوم على التوالي، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح، ودمارًا في البنية التحتية، وأوضاعًا معيشية صعبة.