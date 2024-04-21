مدير مركز للإخصاب يكشف تفاصيل فاجعة قتل الاحتلال الآلاف من أجنة أطفال الأنابيب (فيديو)

قال الدكتور بهاء الدين الغلاييني مؤسس ومدير “مركز البسمة للإخصاب” في غزة للجزيرة مباشر إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمركز تسبب في مقتل حوالي 5 آلاف جنين على الأقل.

وأضاف الدكتور الغلاييني أن استهداف المركز، الذي أسس عام 1996، جريمة ضد مستقبل الشعب الفلسطيني ونضاله في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة، مرجحًا أن يكون القصف متعمدًا من قبل جيش الاحتلال بهدف تدمير الأجنة، وتقليل معدلات الإنجاب في القطاع.

“ما حدث كان صعبًا جدًا”

وأكد أن ما حدث كان صعبًا جدًا على الطاقم الطبي في المركز كله، بعد المعاناة التي عاشوها خلال عملية الإخصاب وحتى تجميد الأجنة.

وأوضح الدكتور الغلاييني للجزيرة مباشر أنه على مدى سنوات، قام المركز باستقدام أطباء متخصصين من بريطانيا ومصر لتطوير العمل فيما يتعلق بمجال أطفال الأنابيب، كما عمل على توفير أجهزة حديثة من أجل ذلك.

900 حالة في العام

وذكر أن المركز كان يستقبل نحو 900 حالة في العام، مشيرًا إلى أن ذلك أكبر مما كانت تستقبله المراكز الأخرى.

وشدد الدكتور الغلاييني على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تدمير وإبادة عزز إرادته وحفزه على مواصلة الإنجاب بشكل أكبر، بهدف إنتاج جيل جديد، مشيرًا إلى دراسات عن زيادة نسبة الإخصاب والولادات من الأطفال الذكور خصيصًا بعد الحروب.

سأعيد بناءه

وأكد الدكتور الغلاييني للجزيرة مباشر أنه مصمم على العودة إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، ليعيد بناء المركز مرة أخرى.

وأدناه الحوار كاملًا مع الدكتور بهاء الدين الغلاييني مؤسس ومدير “مركز البسمة للإخصاب” في غزة.