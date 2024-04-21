مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يعقب على تصريحات الرئيس عباس بشأن الفيتو الأمريكي (فيديو)

تحدث السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن دور القيادة الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.

وقال منصور خلال لقائه عبر برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن القيادة تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ القرارات، مضيفا: “لسنا أناسا متهورين نتخذ القرارات بكل سهولة، نحن نزن كل قرار نتخذه بميزان الذهب، وكيف يؤثر هذا القرار سلبا أو إيجابا على حياة شعبنا، ومن هذا المنظار نحدد مواقفنا كلها”.

"السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات مع أمريكا".. ما دلالات تصريحات الرئيس الفلسطيني؟#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/NOH3MSJPoc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 20, 2024

وأضاف: “لسنا مجموعة من الناس نطلق البيانات شرقا وغربا، نحن نبذل كل الجهود الممكنة، من أجل أن ننقذ أرواح شعبنا”.

وفي معرض تعقيبه على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها إن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه، علَق قائلا: “لا داعي لاستباق الأحداث منذ اللحظة التي قال فيها السيد الرئيس هذا الكلام”.

وأضاف أن الرئيس عباس “قال سنعيد ونقيم وندرس، وعندما تنتهي هذه العملية من النقاش والدراسة وتحديد الخلاصات والمواقف التي ستعلن، سوف تُعلن”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس السبت، أن السلطة الفلسطينية “ستعيد النظر” في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة غداة الفيتو الأمريكي ضد منح الفلسطينيين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.