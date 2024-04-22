بعد تدمير مسجد بقصف إسرائيلي.. طفل فلسطيني يجمع صفحات المصحف خوفا من تناثرها (فيديو)

لم يقبل الطفل الفلسطيني رامي أبو طعيمة أن يرى صفحات المصحف الشريف ممزقة وملقاة بين أطلال مسجد تعرّض للقصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جمع رامي صفحات المصحف من بين الركام، ووضعها على منصة عالية. وعند سؤاله عن سبب قيامه بذلك قال “أجمع صفحات القرآن الكريم، كتاب ربنا، وسأضعه في كيس حتى لا يقوم الاحتلال الصهيوني بتمزيق صفحات المصحف ورميها من الطيارة”.

بعدما تمزقت أوراقه جراء قصف إسرائيلي على أحد المساجد.. طفل فلسطيني يجمع صفحات المصحف خوفًا من تناثرها في خان يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/P6Sff64hC2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024

ولقي مقطع الفيديو، الذي يُظهر قيام رامي بجمع صفحات المصحف الممزقة، تقديرًا واستحسانًا من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مريم عطوي التي علّقت على سلوك رامي بقولها على منصة إكس “الله ينصركم كما تنصرونه”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 77 ألف مصاب، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.