مشاق يتكبدها سكان غزة للحصول على المياه وسط الحرب (فيديو)

تتفاقم أزمة المياه في عموم قطاع غزة المحاصر الذي تستهدفه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترصد قناة الجزيرة مباشر أحوال الناس وانقطاع المياه لا سيما في خيام النازحين شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مع توافد المواطنين الفلسطينيين على صهريج يوزع المياه في المكان.

يقول مواطن فلسطيني للجزيرة مباشر إن المياه التي يجري توزيعها مالحة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والسولار (الديزل)، في حين تُستخدم وسائل بدائية لنقل المياه كالعربات والدواب.

كما اشتكى الأطفال من نقص مياه الشرب وكذلك من المشاق التي يعانونها في الحصول عليها وتعبئتها.

أما إحدى النساء الفلسطينيات في خيام النزوح فأعربت للجزيرة مباشر عن استيائها من قلة المياه والمعاناة في الحصول عليها لا سيما في مدينة خان يونس، وقالت إن مياه الشرب أهم ما ينقص المواطنين الفلسطينيين هناك ويجب توفيرها، طالبة المساعدة وتوفير الماء، إضافة إلى الغذاء الذي يعاني القطاع نقصَا شديدًا فيه منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 199 يومًا، ارتكب فيها جيش الاحتلال مجازر وُصفت بالمروعة، وراح ضحيتها أكثر من 34 ألف شهيد ونحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة، إضافة إلى الدمار الهائل في البنى التحتية، والحصار الذي سبَّب مجاعة في أنحاء من القطاع، حسب منظمات إنسانية أممية ودولية.