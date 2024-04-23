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أطفال غزة يروون معاناتهم بالغناء (فيديو)

“حرام الفلسطيني يموت من الجوع”

آلاف الأطفال في غزة يعيشون أوضاعا بالغة القسوة
آلاف الأطفال في غزة يعيشون أوضاعًا بالغة القسوة (غيتي)
23/4/2024

راج على منصات التواصل خلال الساعات الماضية مقطع مصور ضم أطفالًا فلسطينيين يجلسون وسط ركام منازلهم المهدمة في محافظة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، وهم ينشدون أغنية تنضح بالوجع الذي يتجرعونه منذ 200 يوم من الحرب التي لم ترحم طفولتهم، ولم تستثنِ براءتهم.

وأنشد الأطفال مأساتهم المصوغة ألحانها من عمق استغاثاتهم، بأعين غائمة بالدمع، وأصوات تغص بالألم “يا يمة جفت عيني ونزلت هالدموع.. حرام الفلسطيني يموت من الجوع.. أشهر إلنا بنعاني من هذا الحصار.. هدوا لنا المباني وما خلوا لنا دار”.

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وتمزق الحيرة قلوبهم الصغيرة، وتأبى عقولهم أن تستوعب مفردة الخذلان التي باتت تظلل واقعهم وهم يرددون “يا أمتنا العربية بتستنوا إيش؟! شفتوا الفلسطينية بتاكل حشيش (حشائش)”، فمن جوع إلى تهجير ونزوح وانعدام لأبسط مقومات الحياة، تستمر معاناتهم دون وعد بغد ينهيها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة تحوّل إلى “مكان الموت الأخطر للطفل في العالم”، حيث يُقتل أو يُجرح طفل كل 10 دقائق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، فضلًا عن الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية.

المصدر : الجزيرة مباشر