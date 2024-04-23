أطفال غزة يروون معاناتهم بالغناء (فيديو)

راج على منصات التواصل خلال الساعات الماضية مقطع مصور ضم أطفالًا فلسطينيين يجلسون وسط ركام منازلهم المهدمة في محافظة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، وهم ينشدون أغنية تنضح بالوجع الذي يتجرعونه منذ 200 يوم من الحرب التي لم ترحم طفولتهم، ولم تستثنِ براءتهم.

وأنشد الأطفال مأساتهم المصوغة ألحانها من عمق استغاثاتهم، بأعين غائمة بالدمع، وأصوات تغص بالألم “يا يمة جفت عيني ونزلت هالدموع.. حرام الفلسطيني يموت من الجوع.. أشهر إلنا بنعاني من هذا الحصار.. هدوا لنا المباني وما خلوا لنا دار”.

"حرام الفلسطيني يموت من الجوع".. أطفال من #غزة يُنشدون بكلمات مؤثرة تلخص واقعهم على أنقاض منازلهم في رفح pic.twitter.com/utrYedOpeE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024

وتمزق الحيرة قلوبهم الصغيرة، وتأبى عقولهم أن تستوعب مفردة الخذلان التي باتت تظلل واقعهم وهم يرددون “يا أمتنا العربية بتستنوا إيش؟! شفتوا الفلسطينية بتاكل حشيش (حشائش)”، فمن جوع إلى تهجير ونزوح وانعدام لأبسط مقومات الحياة، تستمر معاناتهم دون وعد بغد ينهيها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة تحوّل إلى “مكان الموت الأخطر للطفل في العالم”، حيث يُقتل أو يُجرح طفل كل 10 دقائق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، فضلًا عن الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية.