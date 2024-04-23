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“استشهدت ودفنوني”.. طفلة فلسطينية تروي كابوسا يراودها منذ قصف منزلها (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من أن الأطفال في غزة سيعانون سنوات قادمة (الجزيرة مباشر)
23/4/2024-|آخر تحديث: 23/4/202402:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت طفلة فلسطينية نازحة، إنها رأت كابوسا أثناء نومها، رأت فيه أنها استشهدت ودفنت في أحد المواقع التابعة لجيش الاحتلال.

وتحدثت الطفلة سبأ، في مقطع فيديو متداول قائلة “حسيت حالي بموقع تبع يهود، وإنه اليهود قاعدين هيك متجمعين عليّ وأنا بالنص، وأنا بأكون استشهدت وهم هيك وأنا نايمة، ودفنوني”.

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وبسؤالها عن سبب رؤيتها لهذا الحلم، قالت “عشان أنا أُغمي عليّ لما طخوا بيتنا”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أكدت في وقت سابق أن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، مشيرة إلى أن جميع الأطفال تقريبا في القطاع أصبحوا بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

كما حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من أن أطفال القطاع يعانون من الخوف وقلة النوم، وتظهر عليهم علامات القلق مثل الاهتزاز المستمر والتبول اللاإرادي.

المصدر : الجزيرة مباشر