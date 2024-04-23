الاحتلال يجبر أهالي بيت لاهيا على النزوح مجددا ويصفها بأنها “منطقة قتال خطيرة” (فيديو)

تعرضت منطقة بيت لاهيا شمال غرب مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل، اليوم الثلاثاء، طال الأحياء السكنية والمناطق الزراعية، وأجبر عشرات الأسر من أهالي المنطقة على النزوح من منازلهم.

وتلقى أهالي بيت لاهيا، الواقعة على الحدود شمالي القطاع، رسائل من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذرهم من البقاء في بيوتهم، وتطالبهم بإخلائها.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قوله إن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها “منطقة قتال خطيرة”.

استهداف مدارس الإيواء

وقال أحد أهالي بيت لاهيا للجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي استهدف مدرسة تل الربيع التي يقيم بها النازحون في بيت لاهيا، مما أجبرهم على مغادرتها، ولا يعرف الأهالي إلى أين يذهبون حيث إن مراكز الإيواء مكتظة بالنازحين.

وأضاف آخر أنه بعد ثلاثة أشهر من العودة إلى منزله في بيت لاهيا أصبح مضطرًا إلى الرحيل مجددًا، بعد أن تلقى وغيره من الأهالي رسائل من جيش الاحتلال تطالبهم بإخلاء مربعات سكنية في المنطقة، وهذه بالنسبة له رحلة النزوح الخامسة.

وأجبر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو مليون ونصف المليون من أهالي غزة على النزوح من مساكنهم، والتكدس في مدارس ومخيمات الإيواء التي تعاني نقصًا حادًّا في الغذاء والمياه والدواء.

وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.