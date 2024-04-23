بثبات وصبر.. فلسطيني يودع زوجته وابنه وأحفاده الشهداء (فيديو)

ودع فلسطيني زوجته وابنه وحفيدتيه بعد استشهادهم جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

مقطع الأب الفلسطيني انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووُصف بالصابر والثابت، بعد أن تعهد بالصمود والبقاء على عهد المقاومة، مؤكدًا الخيار بعدم الاستكانة وعدم الابتعاد عن الطريق الذي يعُده الفلسطينيون طريق التحرير وإقامة دولتهم المستقلة، سائلًا الله عز وجل أن يؤجره في مصيبة فقد عائلته، ومؤكدًا أنهم باقون وماضون حتى آخر طفل فلسطيني.

وتواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات المدنية في عموم القطاع، إضافة إلى الحصار الخانق الذي سبَّب مجاعة، حسب منظمات دولية وأممية.