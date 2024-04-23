بعد أشهر من البحث والانتظار.. عائلة فلسطينية تودع شهداءها في خان يونس (فيديو)

بحزن وأسى، تودع عائلة فلسطينية أفرادها الذين انتظرتهم وبحثت عنهم منذ نحو ثلاثة أشهر، لكنهم عادوا شهداء في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليتركوا أمهاتهم ثكلى ونساءهم مفجوعات وبناتهم وأبناءهم أيتامًا، لا يجدون ما يعبّرون به عن حالة الفقد المرعبة، لتلجأ إحدى الأمهات إلى تغطية كَفَنَي ابنها الذي كان فنانًا تشكيليًّا وحفيدها الطفل بالورد.

ومنذ 200 يوم، تواصل إسرائيل حربًا دامية على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات المدنية في عموم القطاع، إضافة إلى الحصار الخانق الذي سبَّب مجاعة، حسب منظمات دولية وأممية.