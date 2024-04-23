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جدل في مصر بسبب “رعاة” النادي الأهلي

جماهير الأهلي ترفض أن تشارك شركة كوكاكولا في رعاية ناديهم
جماهير الأهلي ترفض أن تشارك شركة كوكاكولا في رعاية ناديهم (منصات التواصل)
23/4/2024

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي المصري لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا، إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وتعرّض عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى “تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها”، وذلك حسب ما قال اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي.

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وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

وكتب أحمد ميرغني على منصة إكس “بعيدا عن أي أسف، أتمني من إدارة الاهلي أن تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد مع كوكاكولا وليبتون”.

“تعاقد قديم”

ودافع بعض مشجعي الأهلي عن موقفه على أساس أن التعاقد مع شركة كوكاكولا هو تعاقد قديم سابق على الحرب في غزة، ومخالفة النادي الأهلي له سيعرّضه لغرامات مالية.

وكتب حسام على منصة إكس قائلا إن النادي الأهلي متعاقد مع كوكاكولا منذ 11 شهرا، والغرامة كبيرة لأنه نادٍ كبير.

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، وغاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.

المصدر : تويتر