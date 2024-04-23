جيش الاحتلال يعتدي على طفل أصم بتهمة التنصّت (شاهد)

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة وحشية، على طفل فلسطيني أصمّ بزعم أن السماعة التي يضعها في أذنه للتنصت وليست للسمع.

وقال الطفل محمد شبات، النازح من بيت حانون، للجزيرة مباشر “طلعونا جنود الاحتلال وبعدين ضربوني على رجلي ووقّعوا الجهاز، فصيّحت، وبعدين إجينا ع الدير”.

وقالت الطفلة فاطمة، شقيقة محمد “الجهاز اللي أخوي لابسه هو جهاز سمع، من دونه أخوي مش هيحكي ولا إشي ولا يسمع، فلما جم اليهود مسكوه وضربوه بكل وحشية على الأرض، وقالوا فكروه إنه جهاز تنصت، قلنا لهم هذا مش جهاز تنصت، هذا عشان يسمع ويتعلم كيف يحكي”.

بتهمة التنصّت.. جيش الاحتلال يعتدي على الطفل الأصم محمد شبات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/sUciSFvNuV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2024

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 111 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.