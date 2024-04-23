طائرة مسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة في جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيل في استهداف مسيّرة لسيارة في شمال الليطاني بجنوب لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة أبي الأسود شمال الليطاني؛ فأسفر ذلك عن ارتقاء شهيد.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراده جراء المواجهات المستمرة مع إسرائيل ليرتفع الإجمالي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 284 شهيدا.

حزب الله ينعى مقاتلا

ونعى الحزب في بيان (محمد خليل عطية ساجد) من مواليد عام 1994 في بلدة قانا ومن سكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، وقال إنه ارتقى على طريق القدس، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن ملابسات مقتله.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية اليوم، أطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب، وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي نفذ ثلاث غارات فجر اليوم على مرتفعات الجبور وجبل أبي راشد في جنوب لبنان.

وكالة الأنباء اللبنانية: شهـ.ــيـ.ــد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق أبي الأسود جنوبي #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/q9jd006KgO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 23, 2024

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرًا رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة في جنوب لبنان، كما حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وقرى صور وبنت جبيل.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، البارحة، قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور في جنوب لبنان.

استهداف قاعدة إسرائيلية

وكان حزب الله، قد أعلن أمس الاثنين استهدافه مقرا عسكريا للقيادة في شمال إسرائيل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ردًّا على غارات طالت قرى في جنوب لبنان، في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق نحو 35 صاروخًا من الجانب اللبناني.

وتبنى حزب الله في بيان قصف “مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا”، وقال إن القصف جاء “ردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية”.

35 عملية إطلاق صواريخ

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه “بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تحديد نحو 35 عملية إطلاق صواريخ من لبنان نحو منطقة عين زيتيم، دون الإبلاغ عن إصابات”.

وكان حزب الله قد تبنى في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، استهدافه بقذائف صاروخية ومدفعية مواقع عسكرية وتجمعات جنود وأجهزة تجسس في شمال إسرائيل.

وأعلن الحزب ليلة الاثنين إسقاطه مسيّرة إسرائيلية من نوع هيرمس 450 في جنوب لبنان، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ بدء التصعيد عبر الحدود.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس سقوط إحدى طائراته المسيّرة العاملة في المجال الجوي اللبناني، عقب استهدافها بصاروخ أرض جو، في حين نشر حزب الله لقطات مصورة لسقوط الطائرة على الأراضي اللبنانية.

ويعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية “دعمًا لغزة وإسنادًا لمقاومتها”، ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.