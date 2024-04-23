مؤيدون لغزة يتظاهرون خلال زيارة الرئيس الألماني لمعرض في إسطنبول (فيديو)

تظاهر عشرات من الأتراك ومناصري القضية الفلسطينية خلال زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لمعرض في إسطنبول، احتجاجًا على موقف بلاده الداعم لإسرائيل في عدوانها المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.

وتظاهرت المجموعة المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للحرب الإسرائيلية خلال زيارة شتاينماير لمعرض “حنين الغربة” في محطة سيركيجي في إسطنبول، هاتفين بشعارات تتهم ألمانيا بدعم القتل والإبادة الجماعية.

واحتج المتظاهرون الغاضبون على استشهاد 34097 فلسطينيًّا وإصابة 76980 معظمهم من الأطفال والنساء في قطاع غزة على مدار 199 يومًا من العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن التدمير الهائل في البنى التحتية والتسبب في مجاعة بأنحاء من القطاع، حسب منظمات أممية ودولية.