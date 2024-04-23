مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: لماذا فشلت إسرائيل في القضاء على حماس؟ (فيديو)

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقًا مارك كيميت للجزيرة مباشر إنه يعتقد أن إسرائيل ستواصل حربها وستتابع عملياتها العسكرية، لهزيمة حماس وتدمير البنية التحتية واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المسؤول الأمريكي الأسبق خلال تعليقه على أسباب فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بعد 200 يوم من الحرب “الأمر ليس مفاجئًا، المجموعات المقاومة والمتمردة صمدت ومدت من حياتها طويلًا، لأنها لا تحتاج إلى أعداد كبيرة بالضرورة، ولأن أفرادها يحتاجون فقط إلى القدرة على التواصل عبر الصحافة المطبوعة أو بوسائل الإنترنت في العصر الحديث، وكل ما يحتاجون إليه هو أن يقولوا إنهم على قيد الحياة حتى لو كانوا 10 أشخاص فقط”، على حد وصفه.

وفي رده على سؤال للجزيرة مباشر عن قدرة إسرائيل على التخلص من حركة حماس نهائيًّا، قال كيميت “أعتقد أن الإسرائيليين قادرون على القضاء على حماس، وتقليل القدرة العسكرية للحركة، لكن أيديولوجيتها لا تزال منتشرة بين السكان”، مضيفًا “العمليات العسكرية الإسرائيلية ستوجِد جيلًا جديدًا من المقاتلين”.

كما رأى كيميت أنه إذا أرادت حماس أن تكون قوة سياسية فيجب عليها أن تدفع باتجاه حل سياسي، مضيفًا “إسرائيل ستواصل قتال حماس طالما استمرت الحركة في قتالها، ولكن الإسرائيليين يتفاوضون على العديد من النقاط التي قدّمها الجناح السياسي للحركة”، على حد تعبيره.

وقال المسؤول الأمريكي الأسبق “لا أعتقد أن حماس قوية بل تدعي القوة، بينما تمتلك إسرائيل ما يكفي من القوة في حرب ستؤدي بالنهاية إلى القضاء على حماس”، على حد وصفه.

وأضاف “لكن ما لا يمكن لإسرائيل فعله هو محاربة أيديولوجية حماس بالمدافع، بل سيكون ذلك بمحاولة إقناع الناس بأن هذه الحركة إرهابية، وأن لديهم خيارات أفضل من حركة حماس”، على حد قوله.