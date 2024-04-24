أكسيوس: الغليان يعم الجامعات الأمريكية وجامعة كولومبيا جامعة كولومبيا تحديدا أصبحت مقصدا لأعضاء بالكونغرس

كشف موقع أكسيوس الإخباري أن الجامعات الأمريكية تعيش حالة من الغليان، وأن جامعة كولومبيا تحديدا أصبحت مقصدا لأعضاء بالكونغرس.

وأضاف الموقع أن الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة خلال الأسبوع الماضي دفعت ما لا يقل عن 8 أعضاء بالكونغرس إلى زيارتها، قادمين من ولايات بعيدة مثل كارولينا الشمالية وفلوريدا ولويزيانا.

وذكر أن هذا الحراك يؤكد عودة الجدل داخل الكونغرس لقضية “معاداة السامية” منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة والاحتجاجات اللاحقة الداعية إلى وقف الحرب على المدنيين في القطاع.

ونقل الموقع عن مكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، أنه سيجتمع مع الطلاب اليهود في كلية مدينة نيويورك بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن جونسون سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن “التصاعد المقلق لمعاداة السامية في حرم الجامعات الأمريكية”.

وعلى مدى أسبوع كامل، شهد عدد من الجامعات الأمريكية، خاصة ميريلاند وييل وكولومبيا، مظاهرات حاشدة تخللتها مواجهات مع الشرطة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جامعة كولومبيا أنها ستجعل الحضور أمرا اختياريا للطلاب طوال بقية الفصل الدراسي مع دخول الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يومها السابع.

وكان عدد من الطلاب المتظاهرين قد تمكنوا من الاستحواذ على جزء كبير من الحرم الجامعي وأقاموا فيه مخيما للاعتصام، احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة.

وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي أدلت بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب الأسبوع الماضي بشأن معاداة السامية في الحرم الجامعي، رد فعل عنيفا داخل الكونغرس وضغوطا من العديد من المشرعين الجمهوريين الذين دعوها إلى الاستقالة.

وقال أكسيوس إن أعضاء الكونغرس الذين زاروا الجامعة من بينهم جوش غوتهايمر (ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي) ودان غولدمان (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) وجاريد موسكوفيتس (ديمقراطي عن ولاية فلوريدا) وكاثي مانينغ (ديمقراطية عن ولاية كارولينا الشمالية)، مشيرا إلى أنهم قاموا بجولة في الحرم الجامعي، وعقدوا مؤتمرا صحفيا خارج مركز الجامعة.

وأضاف الموقع أن النائبين الجمهوريين عن ولاية نيويورك مايك لولر وأنتوني دي إسبوزيتو عقدا مؤتمرا صحفيا في حرم الجامعة، دعَوا فيه رئيسة الجامعة نعمت شفيق إلى الاستقالة فورا.