المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية: خطر المجاعة في غزة لا يزال قائما

نقل موقع أكسيوس عن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، أن الإدارة الأمريكية ترى أن إسرائيل اتخذت “خطوات مهمة” لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنها شددت على ضرورة القيام بالمزيد من العمل.

وقال ساترفيلد في تصريحات صحفية إن هناك تحسنا مع افتتاح معبرين جديدين إلى شمال غزة، مما يسمح بإيصال المساعدات مباشرة إلى داخل غزة، مؤكدا أنه رغم التحسن الكبير فإن خطر المجاعة لا يزال يخيّم على شمال غزة.

وأضاف أن المزيد من المساعدات جاءت من الأردن عبر إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح ساترفيلد أن التحدي الرئيسي على الأرض الآن، هو كيفية ضمان توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المبعوث الأمريكي على أن “الصورة مختلفة تماما عما كان عليه الأمر قبل المكالمة بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به”.

وذكر الموقع أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية مكثفة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إن الناس في أجزاء من شمال غزة بدأوا يواجهون المجاعة.

وخلص ساترفيلد إلى القول إن كمية المساعدات التي دخلت قطاع غزة “زادت بشكل كبير”، مع عبور ما يصل إلى 400 شاحنة في بعض الأيام.

وقال إنه منذ مكالمة بايدن ونتنياهو، تدخل نحو 200 شاحنة إلى جنوب ووسط غزة يوميا، بينما تصل نحو 100 شاحنة إلى شمالي القطاع.

من جهتها، صرحت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما “هناك زيادة كبيرة للمساعدات، وهو أمر جيد للغاية في غزة”.

وقالت لموقع أكسيوس “لكن يجب أن يستمر ذلك”، مضيفة أن نحو 200 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا منذ مطلع إبريل/نيسان حتى الآن، لكن هذا المجهود “لا يزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 500 شاحنة يوميا”.