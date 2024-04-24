دراسة تكشف أثر “العلاج بالكتابة” على مرضى السرطان في مراحل متقدمة

أفادت دراسة أمريكية، نشرت في دورية “الطب التلطيفي”، بأن العلاج بالكتابة يساعد مرضى السرطان في مراحل متأخرة على مواجهة المخاوف والصدمات والضغوط النفسية، مثل الاكتئاب والقلق واليأس.

وأوضحت جوانا آرش، الأستاذة بقسم العلاج النفسي وطب الأعصاب في جامعة “كلورادو بولدر” الأمريكية، وهي من فريق الباحثين الذين قاموا بالدراسة، إنه “من الأسهل أن تكتب عن شيء صادم بدلًا من التحدّث عنه بصوت عال، خاصة إذا كنت تكتب لشخص لا تعرفه جيدًا”.

وأضافت جوانا لموقع جامعة “كلورادو بولدر” “النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن المشاركين في الدراسة تمكّنوا عبر الكتابة من تحقيق تحسّن كبير في تخفيض أعراض الصدمات النفسية المرتبطة بالسرطان، والاكتئاب والخوف والقلق”.

مرضى السرطان بمراحل متقدمة

وقامت جوانا بتجربة العلاج بالكتابة بعد أن وجدت أن الدعم المقدم لمرضى السرطان في مراحل متقدمة، الذين يعيشون فترات أطول مع الرعاية الطبية الجيدة، دعم محدود، حيث إن أغلب الدراسات ركزت على دعم مرضى السرطان في مراحله المبكرة، وهو غالبًا قابل للشفاء، لكنهم يخافون عادة من تكرار الإصابة بالمرض أو انتشاره.

وأشارت جوانا إلى أن “مرضى السرطان في مرحلة متقدمة يعانون من حالة من عدم التأكد بخصوص المستقبل، ويعلمون أنه في وقت ما لن يسعفهم العلاج الذي يقدم لهم، وبالتالي فإن تجاربهم مختلفة تمامًا، ولم يحظوا بالاهتمام الكافي”.

ومن ثم، ركزت الدراسة الجديدة على 29 بالغًا مصابًا بالسرطان في المرحلة الثالثة أو الرابعة، أو سرطان الدم غير القابل للشفاء، إذ أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن مخاوفهم من خلال كتابة قصصهم.

كتابة “سيناريو” لأسوا الاحتمالات

وخضع المشاركون لخمس جلسات عبر تطبيق “زووم”، استمرت كل جلسة ساعة واحدة، حيث ناقشوا أكبر مخاوفهم المتعلقة بالسرطان، بما في ذلك الخوف من الألم وفراق أطفالهم.

وبعد الجلسة الأولى، طلب منهم كتابة قصة تحتوي على مقدمة ونهاية، تعبّر عن مشاعرهم تجاه هذا “السيناريو” الصعب، وفي الجلسات الأخيرة، تم تحفيزهم لتقييم واقعية “السيناريو” في قصتهم والعمل نحو كتابة نهاية أفضل.

ووجد الباحثون أن مستويات الصدمة، والقلق والاكتئاب والخوف من الموت والتعب، وحتى اليأس، قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد العلاج بالكتابة، واستمر التحسن لمدة 5 أشهر ونصف الشهر بعد الدراسة.

وحاليًا، يعاني نحو 700 ألف شخص في الولايات المتحدة من السرطان المتنقل، الذي انتشر إلى أعضاء متعددة، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.