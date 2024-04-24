دراسة: هذا النظام الغذائي يزيد الذكاء ويحد من الاكتئاب

تشير دراسة بريطانية جديدة، إلى أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن مرتبط بصحة دماغية عقلية أفضل، ومستويات أعلى من الذكاء.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الدراسة تلقي الضوء على كيف أن التفضيلات الغذائية لا تؤثر على الصحة البدنية فحسب، ولكن أيضًا على صحة الدماغ بشكل هائل.

وأجريت الدراسة على أكثر من 181 ألف فرد، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حسب تفضيلاتهم الغذائية، وتشمل مجموعة النباتيين، ومجموعة من يتناولون طعامًا بلا نشويات أو منخفض النشويات، ومجموعة من يتاولون طعامًا مرتفع البروتين لكن منخفض الألياف، والمجموعة الرابعة من يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وأكدت الدراسة أن النظام الغذائي المتوازن -الذي يشمل كمية متوازنة من الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والبيض والسمك ونسبة معتدلة من منتجات الألبان- مرتبطة بصحة عقلية أفضل.

وظائف معرفية أفضل

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في دورية “الصحة العقلية الطبيعية” أو (نيتشر منتال هيلث) أن “النظام الغذائي المتوازن له صلة بالوظائف المعرفية العليا وحتى بكميات مرتفعة من المادة الرمادية في المخ –المرتبطة بالذكاء- مقارنة بالأشخاص الأقل تنوعًا في النظام الغذائي”.

وأكد مؤلف الدراسة البروفيسور جيانفينغ فينغ، من جامعة (وارويك) البريطانية، على أهمية إرساء تفضيلات غذائية صحية في مرحلة مبكرة من الحياة.

وقال إن “تطوير نظام غذائي صحي متوازن في سن مبكرة مهم للنمو الصحي”.

وأضاف “لتعزيز تطوير نظام غذائي صحي متوازن، يجب على كل من الأسر والمدارس تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية وتنمية بيئة تدعم صحتهم البدنية والعقلية “.

تقليل الميول الاكتئابية

كما أظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يفضلون تناول الأطعمة السكرية والدهنية، بدلًا من الاعتماد على الخضراوات والفواكه الطبيعية في غذائهم، أظهروا ميولًا اكتئابية أعلى ممن يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وتنصح الدراسة بتخفيض كميات الأطعمة السكرية والدهنية تدريجيًا، مع زيادة كميات الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة التي يتم تناولها.