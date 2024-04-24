سرايا القدس تعرض مشاهد رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات في غلاف غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يعرض مشاهد لرشقات صاروخية قصفت بها مستوطنات في غلاف غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت سرايا القدس في تعليق مصاحب للفيديو “مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها سرايا القدس سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وقال أحد المقاومين وهو يتحدث عن العملية “ضمن معركة طوفان الأقصى، تقوم الوحدة الصاروخية في سرايا القدس بتجهيز الرشقات لإطلاقها على مستوطنات غلاف غزة”.

وخاطب المقاوم قادة الجهاد الإسلامي قائلا “رسالة إلى القائد الصلب العظيم زياد النخالة والحاج أكرم العجول، اللذين لم تكسرهما كل المؤامرات، نقول لكما إن رجالكما في الميدان بخير وإننا أصحاب النفس الطويل”.

وأظهر مقطع الفيديو رجال المقاومة وهم يقومون بحشو المدافع بالقذائف وتوصيلها بالكابلات، ثم إطلاقها نحو أهدافها في مستوطنات “سديروت ونيرعام”.

معارك ضارية ضد الجيش الإسرائيلي

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف توجهاتها معارك ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في قطاع غزة، وتستهدف آلياته وأفراده، وتحقق إصابات شديدة.

وتُعَد سرايا القدس ثانية كبرى فصائل المقاومة في غزة بعد كتائب القسام، وتأتي في المرتبة الثانية بين الفصائل الفلسطينية بامتلاكها الصواريخ القادرة على استهداف العمق الإسرائيلي.